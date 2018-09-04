دي ميستورا: على لجنة صياغة الدستور أن تكون المدخل الأساسي للعملية السياسية في سوريا

شدد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، على أن تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري من كافة الأطراف ستكون بمثابة نقطة انطلاق لعملية التسوية السياسية للأزمة السورية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، "اللجنة الدستورية الآن يجب أن تكون نقطة انطلاق العملية السياسية"، مشيرا إلى وجود "خيار هام لمساعدة السوريين وهو تنظيم عمل اللجنة الدستورية".



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وتابع "نحن أمام أسابيع مهمة من الاستشارات، التي يمكن أن تحيي العملية السياسية للحل في سوريا"، لافتا إلى أنه "سيقدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الحل السوري خلال جلسته في 20 أيلول/ سبتمبر القادم برئاسة الولايات المتحدة".وأضاف دي ميستور "هدفنا يتماشى مع القرار 2254 وهو دستور سوري يقرره السوريون"، مؤكدا "نحن نسعى الآن إلى إيجاد توافق للبدء في إعداد بناء لعملية الحل السياسي في سوريا، تشارك فيه الأطراف المختلفة على أوسع نطاق ممكن، ويكون قائم على السيادة والوحدة واستقلال سوريا".وكان دي ميستورا قد أعلن عن عقد لقاء مع روسيا وتركيا وإيران حول سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية في 10 و11 أيلول/ سبتمبر في جنيف، كما وجه دعوة لدول المجموعة المصغرة الخاصة بسوريا، إلى جنيف، يوم 14 أيلول/ سبتمبر المقبل لبحث اللجنة الدستورية السورية.