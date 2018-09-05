"يد الله" تضرب البيت الأبيض (صورة)

التقط مصور قناة "سي إن إن " الأمريكية، خليل عبد الله، صورة للحظة تعرض البيت الأبيض لضربة برق، يوم أمس الثلاثاء.

تمكن مصور القناة الأمريكية من التقاط صورة للحظة تعرض البيت الأبيض لضربة برق.

الأمر الذي وصفه الكثير من الصحفيين الأمريكيين بأنه من عند الله، لان الكثيرين في الولايات المتحدة يعتقدون بأن ترامب فقد عقله.

هذا وتتميز العلاقة بين القناة الأمريكية و الرئيس ترامب، بالكثير من المشاكل، حيث إتهمته القناة في أكثر من مناسبة بتزوير الإنتخابات.

وكتب موقع "TMZ" معلقا على الواقعة، بأن البرق أرسل لضرب الرئيس ترامب و توجيهه للطريق الصحيح، وبأن العلاج بالصدمة لن يؤذيه.