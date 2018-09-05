موسكو تتوقع حوارا صريحا وجديا بين بوتين ورئيس الوزراء الأرمني

توقع يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، حوارا صريحا وجديا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرمني نيكولا باشينيان، يوم 8 سبتمبر/ أيلول، مشيرا إلى تراكم العديد من القضايا بين الجانبين.