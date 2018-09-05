أوشاكوف: بوتين وآبي يبحثان معاهدة السلام خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سيبحثان معاهدة السلام والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وسيعتمدان حزمة من الوثائق بين البلدين، خلال لقائهما المرتقب على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "في البداية سيعقد اجتماع ضمن تشكيلة ضيقة، تفترض صيغة "وجها لوجه"، يتلوها مفاوضات بتشكيلة الوفدين، كما ستكون خلال غداء العمل، فعالية لتوقيع وثائق مشتركة وبيانات مشتركة للإعلام، لكن وبطلب من الجانب الياباني، دون توجيه أسئلة".



© Sputnik . Natalia Seliverstova اليابان والولايات المتحدة تناقشان زيارة وزير الدفاع الياباني إلى روسيا

وتتوقع موسكو أن يقوم الجانب الياباني خلال اللقاء بتأكيد دعوته للرئيس بوتين لزيارة اليابان في 2019.

وجدير بالذكر أنه في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الجاري، سينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في جامعة الشرق الأقصى الفدرالية، بهدف توسيع التعاون الدولي في تنمية الشرق الأقصى الروسي وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ عموما.

يذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855، وقد جعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.