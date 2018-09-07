بعد واقعة طيران الإمارات... شعور 12 راكبا بالإعياء على متن رحلتين وصلتا لمطار أمريكي

وبحسب وكالة رويترز، قالت المتحدثة ديان جريس، إن ما إجماليه 250 شخصا خضعوا للكشف الطبي كإجراء احترازي، وإنه جرى إبلاغ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ولا من شركة أمريكان إيرلاينز.
وكان ما لا يقل عن 19 شخصا على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات قادمة من دبي إلى نيويورك تأكدت إصابتهم بأعراض مرضية، بعدما هبطت الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي، الأربعاء.
وقالت جريس، إنه لم تتأثر رحلات أخرى أو عمليات المطار بالواقعة.
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