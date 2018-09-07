بعد واقعة طيران الإمارات... شعور 12 راكبا بالإعياء على متن رحلتين وصلتا لمطار أمريكي

أكدت متحدثة باسم مطار فيلادلفيا الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن رحلتين تابعتين لشركة "أمريكان إيرلاينز" وصلتا إلى المطار من أوروبا احتجزوا لتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد معاناة 12 شخصا من أعراض تشبه الأنفلونزا.

وبحسب وكالة رويترز، قالت المتحدثة ديان جريس، إن ما إجماليه 250 شخصا خضعوا للكشف الطبي كإجراء احترازي، وإنه جرى إبلاغ المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



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وأضافت، أن كلا الرحلتين وصلتا إلى مطار فيلادلفيا عصر اليوم (بالتوقيت المحلي الأمريكي)، وأن إحداهما أقلعت من باريس والأخرى من ميونيخ.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ولا من شركة أمريكان إيرلاينز.

وكان ما لا يقل عن 19 شخصا على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات قادمة من دبي إلى نيويورك تأكدت إصابتهم بأعراض مرضية، بعدما هبطت الطائرة في مطار جون إف. كنيدي الدولي، الأربعاء.

وقالت جريس، إنه لم تتأثر رحلات أخرى أو عمليات المطار بالواقعة.