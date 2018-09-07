ماذا دار في اللقاء المغلق بين خامنئي وأردوغان

قال الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتمع بالزعيم الإيراني في طهران اليوم الجمعة بعد القمة الثلاثية بشأن سوريا.

وسعى أردوغان خلال القمة إلى وقف لإطلاق النار لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال إن الهدنة ستكون بلا فائدة لأنها لن تشمل الجماعات المتشددة التي تعتبرها روسيا إرهابية، حسب الموقع الرسمي لخامنئي.

ورأى أردوغان، أن تشتت الدول الإسلامية وعدم وجود التنسيق بينها هو أحد أسباب ما آلت إليه الأوضاع اليوم.

وأضاف الرئيس التركي: "لقد باتت الأوضاع أكثر حساسيّة بسبب أسلوب التعامل الغربي مع الدول الإسلامية وهذا ما يستوجب رفع مستوى التعاضد والأخوة خاصّة بين الجمهورية الإسلامية في إيران وتركيا".

وأكد خامنئي أن أهم ما يحتاجه العالم الإسلامي اليوم هو زيادة التقارب بين الدول الإسلامية وتلاحمها.

وأشار إلى أن سبب العداء والحقد الذي تنصبه "أمريكا للدول الإسلامية صاحبة القوة منشؤه القلق".

وطلب خامنئي بزيادة "نقاط الالتقاء أكثر فأكثر" بين إيران وتركيا.