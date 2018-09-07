فرنسا تتهم روسيا بالتجسس على قواتها المسلحة من الفضاء

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إن روسيا حاولت اعتراض الاتصالات التي يبثها قمر فرنسي إيطالي مشترك يستخدمه جيشا البلدين لتأمين الاتصالات ووصفت ذلك بأنه "عمل من أعمال التجسس".

وتابعت بارلي، في حديث حددت فيه السياسة الفرنسية الخاصة بالفضاء للسنوات القادمة أن القمر الروسي "لوتش-أولمب" اقترب من القمر "أثينا-فيدوس" عام 2017، حسب "رويترز".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID مندوب فرنسا في مجلس الأمن يحذر من موجة هجرة حال شن عملية عسكرية في إدلب

وأضافت بارلي أن القمر اقترب بشدة "لدرجة تجعل أي أحد يعتقد أنه يحاول اعتراض اتصالاتنا، محاولة التنصت على جيرانك ليست فقط عملا غير ودي بل هو عمل من أعمال التجسس".

ويوفر القمر اتصالات آمنة للقوات المسلحة الفرنسية والإيطالية ولخدمات الطوارئ في البلدين.

ووصفت بارلي الجهود الروسية بأنها (حرب نجوم محدودة) وقالت إن إجراءات فورية اتخذت للحيلولة دون اختراق الاتصالات الحساسة.

ومضت تقول إن القمر الروسي استهدف أقمارا أخرى منذ ذلك الحين.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية "نحن في خطر، اتصالاتنا وتدريباتنا العسكرية وحياتنا اليومية في خطر إذا لم نتحرك" مؤكدة أن باريس ستكمل خطة للدفاع الاستراتيجي في الفضاء بحلول نهاية العام.

تأتي تصريحات الوزيرة بعد أسبوع من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي لتطوير علاقات ما بعد الحرب الباردة مع موسكو على الرغم من التوتر مع الغرب والذي يشمل مزاعم بالتدخل في انتخابات بالدول الغربية.