جونسون: طوقنا الدستور البريطاني بسترة انتحارية وسلمنا المفجر إلى الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي "طوقت الدستور البريطاني بسترة انتحارية وسلمت جهاز التفجير" للاتحاد الأوروبي بخطتها للخروج من الاتحاد، وأثارت تصريحاته انتقادات قوية.

ووصف جونسون في مقال بصحيفة ميل أون صنداي، اليوم الأحد، خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي بأنها "امتهان" يفتح المجال أمام "ابتزاز سياسي مستمر"، وفقا لوكالة "رويترز".

© AFP 2018 / صحيفة: بوريس جونسون سيخضع للتحقيق بسبب تصريحاته عن البرقع

وجونسون هو المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي وينظر له باعتباره يسعى إلى الانفصال الكامل عن الاتحاد الأوروبي بعد أن كان أبرز الشخصيات الداعية للانفصال عام 2016.

وكتب جونسون يقول "طوقنا الدستور البريطاني بسترة انتحارية وسلمنا المفجر إلى ميشيل بارنييه (كبير المفاوضين بالاتحاد الأوروبي)".

وأثارت كلماته — خاصة الإشارة إلى السترة الانتحارية- إدانات من أفراد من حزب الحافظين سواء من المؤيدين أو المعارضين لخطة الخروج.

وقال ألان دنكان الوزير بوزارة الخارجية إن هذه "واحدة من أكثر اللحظات المقززة في السياسة البريطانية الحديثة".

وقدم جونسون استقالته من منصب وزير الخارجية بسبب خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اسم "خطة تشيكرز" على اسم مقر ماي الريفي حيث وافقت الحكومة على مقترحاتها في يوليو/تموز.

وقال إن الخطة التي تبقي بريطانيا بموجبها على علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي تعني الموافقة على قواعد الاتحاد دون أن يكون لبريطانيا رأي فيها.