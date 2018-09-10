زعيم الحزب الشيوعي الروسي يطالب بوتين بضم دونباس

© Sputnik . القوات الأوكرانية توثق 25 حالة قصف لمواقعها في دونباس

موسكو — سبوتنيك . وقال زوغانوف، خلال مؤتمر صحفي لقيادة الحزب الشيوعي عقب الإعلان عن نتائج الانتخابية الإقليمية: "بالنسبة لدونباس، لو كنت في مكان الرئيس لقبلتها جزءا من روسيا الاتحادية على الفور".

وتابع: "أولا نحن نعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، تماما مثلما فعلنا في السابق مع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وسوف تتوقف هذه البلطجة بسرعة كبيرة، فعندما يتم استهداف دونيتسك والعديد من المناطق السكنية لمدة أربع سنوات متتالية، فهذا أمر غير طبيعي على الإطلاق"، مضيفا: "هناك أيضا يعيش أقاربنا وأصدقاؤنا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير / شباط، من نفس العام".

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.