ترامب يتسلم رسالة من الزعيم الكوري الشمالي ويستعد لتعيين لقاء جديد

أعلنت الناطقة باسم البيت الابيض، سارا سانديرس، أن الرئيس الأمريكي تسلم رسالة من الزعيم الكوري الشمالي ويستعد لتحديد لقاء ثان.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الناطقة للصحفيين:" الرئيس تلقى رسالة من كيم جونغ أون، وكانت رسالة ايجابية. ولن ننشر الرسالة بشكل كامل".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يشكر كيم جونغ أون على "إيمانه الراسخ" به

وأضافت:" المضمون الرئيسي للرسالة يتمثل بطلب ومحاولة لتحديد اجتماع آخر مع الرئيس الأمريكي . نحن مستعدون لهذا الأمر ونقوم بالفعل بالتنسيق بشأن هذه المسألة".

وبعد أن وضعت الحرب الكورية [1950-1953]، أوزارها بقيت كوريا الشمالية والولايات المتحدة رسميا في حالة حرب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية عقدا قمة تاريخية في 12 حزيران/يونيو الماضي، بسنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

هذا وأعلن ترامب عقب اللقاء أنه وقع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي ستنطلق بسرعة. ومن جانبه وصف كيم جونغ أون عملية التوقيع علي الوثيقة الختامية للقمة مع ترامب في سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين وتعهد بحدوث تغييرات كبيرة في المستقبل.