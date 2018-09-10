زلزال شدته 6.1 درجة يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ

© REUTERS / Pichi Chuang زلزال بقوة 7 درجات يقع قرب كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ

موسكو — سبوتنيك . أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع زلزال قوته 6.1 درجة بالقرب من الساحل الفرنسي في كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي

وتم تسجيل الزلزال، يوم الاثنين 10 سبتمبر / أيلول، في الساعة 19.31بالتوقيت العالمي.

وكان مركز الزلزال على بعد 205 كيلومترات غرب جزيرة هانتر، بينما كان عمق البؤرة 10 كيلومترات.

ولم ترد معلومات عن خطر تسونامي، أو عن إصابات أو حدوث دمار.