تغريم إيران 104 مليون دولار بسبب انفجار أدى لمقتل 19 جنديا أمريكيا

وأصدرت القاضية بيريل هاول حكما على إيران والحرس الثوري الإيراني اللذين لم يدافعا عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر.
وقالت القاضية أيضا إن 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم.
وقال بول جاستون محامي المدعين في مقابلة "المدعون سعداء بالقرار ويتطلعون لبدء جمع الأموال… حكم المحكمة يمنحهم قدرا من العدالة".
يذكر أنه تم إدانة 13 عضوا من جماعة حزب الله اللبنانية في يونيو/ حزيران 2001 في محكمة اتحادية بالإسكندرية في ولاية فرجينيا بسبب دورهم في الهجوم.
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