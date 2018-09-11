ظريف: متى يقول المجتمع الدولي للولايات المتحدة كفى

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استغرابه من غياب الرد الدولي المباشر على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، التي هدد فيها بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم قضائيا في حال حققوا في الأنشطة الأمريكية في أفغانستان.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أين الغضب من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وحتى ملاحقتهم قضائيا في المحاكم الأمريكية؟ يبدو أن فظاظة هذا النظام الأمريكي الفاسد لا تعرف حدودا".

The US threatens to impose sanctions on the ICC & even prosecute its judges in American courts. Where is the outrage? The boorishness of this rogue US regime seems to know no bounds. When will the international community say enough is enough & force US to act like a normal state? — Javad Zarif (@JZarif) September 11, 2018

​وأضاف ظريف: "متى سيقول المجتمع الدولي للولايات المتحدة كفى، ويجبرها على التصرف كدولة عادية؟".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد هددت باتخاذ موقف صارم من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مثل فرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أمريكيون في أفغانستان.