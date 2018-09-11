ريابكوف: رفض بعض الشركات الأوروبية التعاون مع إيران أمر خاطئ

وتابع: "نحن لا نعتبر ذلك صحيحا، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة بالذات عبر دفع العالم بأسره نحو فكرة مواصلة تنفيذ إملاءات واشنطن دون مناقشة".
وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بجميع العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
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