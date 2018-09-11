ريابكوف: رفض بعض الشركات الأوروبية التعاون مع إيران أمر خاطئ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أن روسيا تعتبر رفض بعض الشركات الأوروبية الكبيرة التعاون مع إيران من أجل حماية نفسها من ضغوط الولايات المتحدة، أمرا خاطئا.

© Sputnik . Iliya Pitalev "العقوبات على إيران" ترفع أسعار النفط عالميا

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف خلال لقاء مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية اليوم الثلاثاء: "نؤكد أن قطاع الأعمال الأوروبي، خاصة المؤسسات والشركات الصغيرة، التي لديها علاقات جيدة في الولايات المتحدة، تفضل تأمين نفسها من الضغوط الأمريكية، بما في ذلك عبر وقف أو تقييد أعمالها في إيران أو مع إيران.

وتابع: "نحن لا نعتبر ذلك صحيحا، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة بالذات عبر دفع العالم بأسره نحو فكرة مواصلة تنفيذ إملاءات واشنطن دون مناقشة".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بجميع العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.