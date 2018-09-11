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19:36 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    اللاجئين السوريين في البقاع، لبنان

    مفوضية اللاجئين تحتاج 270 مليون دولار كمساعدات للاجئين السوريين

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم
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    أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن المفوضية تدعو المجتمع الدولي لتخصيص مبلغ 270 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الحيوية للاجئين السوريين والنازحين داخليا.

    موسكو — سبوتنيك. قالت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية بابارا بالوها، في بيان نشر على موقع المفوضية: "هناك حاجة ماسة إلى نحو 270 مليون دولار لضمان عدم بقاء اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً بدون حماية ودعم هذا العام. ويشمل هذا المبلغ الاستعدادات العاجلة لفصل الشتاء".

    طفلة سورية لاجئة في إحدى مخيمات لبنان
    © REUTERS / ALI HASHISHO
    مفوضية اللاجئين تقدم مقترحات للبنان بشأن عودة السوريين
    وأشارت المنظمة إلى الحاجة إلى 196.5 مليون دولار من المبلغ المطلوب لتمديد البرامج الإنسانية الأساسية للاجئين المقيمين خارج سوريا حتى نهاية هذا العام، خاصة في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. المبلغ المتبقي وهو 73 مليون دولار، مطلوب لدعم النازحين داخل سوريا. وأكد المتحدث أن الأموال الإضافية ستساعد في "توسيع الأنشطة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك توفير المأوى والحماية والمساعدة الأساسية".

    وأكدت المنظمة أن المبلغ الإجمالي المطلوب عام 2018 لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين هو 1.97 مليار دولار، تلقت مفوضية شؤون اللاجئين حتى سبتمبر/ أيلول 610 مليون دولار فقط.

    ووفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد ما يزيد عن 5.6 مليون لاجئ سوري في منطقة الشرق الأوسط، من بينهم 2.6 مليون طفل. وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.

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    أخبار اللاجئين السوريين, مفوضية شؤون اللاجئين, سوريا
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