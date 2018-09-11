مفوضية اللاجئين تحتاج 270 مليون دولار كمساعدات للاجئين السوريين

موسكو — سبوتنيك. قالت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية بابارا بالوها، في بيان نشر على موقع المفوضية: "هناك حاجة ماسة إلى نحو 270 مليون دولار لضمان عدم بقاء اللاجئين السوريين والنازحين داخلياً بدون حماية ودعم هذا العام. ويشمل هذا المبلغ الاستعدادات العاجلة لفصل الشتاء".
وأكدت المنظمة أن المبلغ الإجمالي المطلوب عام 2018 لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين هو 1.97 مليار دولار، تلقت مفوضية شؤون اللاجئين حتى سبتمبر/ أيلول 610 مليون دولار فقط.
ووفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد ما يزيد عن 5.6 مليون لاجئ سوري في منطقة الشرق الأوسط، من بينهم 2.6 مليون طفل. وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.
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