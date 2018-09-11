الولايات المتحدة تهدد إيران برد "سريع وحاسم" في هذه الحالة

هددت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إيران بأنها سترد بشكل "سريع وحاسم" في حالة تعرض دبلوماسيها لهجمات في البصرة، أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية في العراق.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية سارة ساندرز: "ستحمل الولايات المتحدة طهران مسؤولية أي هجوم سيؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف موظفينا أو أضرار بالمرافق العامة الأمريكية".

وأضافت، "أمريكا سترد بقوة وحزم لحماية حياة الأمريكيين".

© Sputnik . Georgiy Zimarev بعد إحراق قنصليتها في البصرة... إيران تقصف شمال العراق

يذكر أن مروحيات إيرانية قصفت، السبت الماضي، 8 سبتمبر/أيلول، قرية تابعة لمركز إقليم كردستان العراق، إثر قصف شنته بعد ساعات من إحراق قنصيلة إيران في البصرة، أقصى الجنوب العراقي، وأسفر القصف عن وقوع إصابات.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق حينها، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية وطبية، في إقليم كردستان، بأن طيران حربي إيراني، قصف منطقة كوية وهي أحد الأقضية التابعة لمدينة أربيل، مركز إقليم كردستان.

وأعلن مصدر محلي، من المنطقة التي تم قصفها، نزوح عشرات العائلات إلى الجبال، خوفا من تجدد القصف ووقوعهم ضحايا.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور الضحايا جراء القصف الإيراني، من داخل المستشفيات.

وكان محتجون في محافظة البصرة، قد اقتحموا مبنى القنصيلة الإيرانية الكائن في حي البراضعية، جنوبي شرقي المدينة، وأشعلوا النار به، ردا على تدخلات إيران ودورها في العراق.