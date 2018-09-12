روسيا تبحث زيادة عدد الرحلات الجوية إلى الشرق الأقصى

فلاديفستوك — سبوتنيك. وقال أكيموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في إطار جلسة المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نفكر بجدية في زيادة عدد الرحلات وشركات الطيران إلى الشرق الأقصى، على الرغم من صعوبة الوضع المرتبط بوقود الطائرات أو مع غيرها من تكاليف أعمال الطيران".
وأضاف: "يجب علينا رفع الجاذبية الاقتصادية لهذا العمل".
ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المترقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الإقتصادية مكسيم أوريشكن ووزير النقل يفغيني ديتريخ.
والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الإستثمار الدولي.
وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول/سبتمبر عام 2015، حيث القى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وأبرمت خلال المنتدى اكثر من 80 عقدا.
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