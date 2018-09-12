روسيا تبحث زيادة عدد الرحلات الجوية إلى الشرق الأقصى

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مكسيم أكيموف، إن الحكومة الروسية تفكر بجدية في زيادة عدد الرحلات الجوية وشركات الطيران إلى الشرق الأقصى.

فلاديفستوك — سبوتنيك. وقال أكيموف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في إطار جلسة المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نفكر بجدية في زيادة عدد الرحلات وشركات الطيران إلى الشرق الأقصى، على الرغم من صعوبة الوضع المرتبط بوقود الطائرات أو مع غيرها من تكاليف أعمال الطيران".

وأضاف: "يجب علينا رفع الجاذبية الاقتصادية لهذا العمل".

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي منصة مهمة للحوار المباشر

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك الى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الاعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المترقب وصول ممثلو 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المترقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الإقتصادية مكسيم أوريشكن ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الإستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول/سبتمبر عام 2015، حيث القى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وأبرمت خلال المنتدى اكثر من 80 عقدا.