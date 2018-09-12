نتنياهو يشيد بقرار تتخذه أمريكا ضد فلسطين

القدس —سبوتنيك. ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجددا بقرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال نتنياهو، خلال ترأسه اجتماع الحكومة الإسرائيلية وحسبما جاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء: "لقد اتخذت الولايات المتحدة القرار الصحيح عندما قررت إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وذلك نظرا للرفض الفلسطيني الدخول في مفاوضات مع إسرائيل، حيث في الآن ذاته يهاجم الفلسطينيون إسرائيل من خلال طرح ادعاءات كاذبة في المحافل الدولية".

وأضاف: "إسرائيل تقدر تقديرا كبيرا قرار إدارة ترامب وتدعم الإجراءات الأمريكية الرامية نحو التوضيح للفلسطينيين بأن رفضهم الدخول في مفاوضات مع إسرائيل وهجماتهم الشرسة على إسرائيل لن تدفع السلام قدما فحسب بل إنها وبكل تأكيد لن تحقق لهم أي فائدة أيضا".