الحرس الثوري: نعرف من خطط للهجوم على القنصلية الإيرانية في البصرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، أن طهران تعرف من خطط للهجوم على القنصلية الإيرانية في البصرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحدث قريبا.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال قائد قوات "محمد رسول الله" التابعة لقوات حرس الثورة الإيرانية، العميد محمد رضا يزدي، "الحدث الذي وقع في البصرة لا شك أنه لم يترك أي أثر على العلاقة العاطفية والتاريخية والإقليمية بين شعبي إيران والعراق، ونعرف من أين منشأه ومن أين تم التخطيط له وإن شاء الله فإن الشعب الإيراني والعراقي سيعرفان تفاصيل هذا الحدث قريبا".

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب القصف الأخير على العراق

وفي رده على الحظر الذي فرضته أمريكا على إيران بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، أشار يزدي إلى أن أمريكا فرضت حظرا على إيران منذ انتصار الثورة الإيرانية (عام 1979)، واليوم أيضا الأمريكان يسيرون في هذا الطريق الخاطئ، حسب قوله.

وأوضح، "بالطبع العقوبات ستخلق صعوبات ومضايقات للناس، لكن هذه الصعوبات والمضايقات لن تحول دون مواصلة الطريق الذي اختاره الشعب الإيراني منذ 40 عاما".

وكرر الحرس الثوري على لسان يزدي مواقفه المعلنة سابقا حول عدم دخول إيران في أية مفاوضات حول قدراتها الدفاعية والصاروخية قائلا، "نحن لن نفاوض على الإطلاق حول البرنامج الصاروخي والقضايا الدفاعية الأخرى، والعالم لا يتوقع منا هذا، إنها الأوهام التي تنبع من دماغ الأمريكيين".