الخارجية البريطانية تعلق على اعترافات بيتروف وبوشيروف حول قضية سكريبال

لندن — سبوتنيك. وأكد ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "الشرطة والنيابة العامة الملكية حددا هذين الشخصين كمشتبهين بهما رئيسيين في سالزبوري، ومن الواضح للحكومة أن هذين الشخصين ضابطان في مديرية المخابرات الرئيسية الروسية، وأنهما استخدما مادة سامة للغاية في شوارع بلدنا".
وكانت النيابة العامة البريطانية قد وجهت الاتهام لاثنين من المواطنين الروس، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، يوم 5 أيلول/سبتمبر، موجهة إليهما أربع تهم، من بينها محاولة اغتيال وقتل "سكريبال" والشرطي البريطاني نيك بيل. وتؤكد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن المشتبه بهما يعملان لصالح الاستخبارات الروسية.
وقالت الخارجية الروسية في تعليقها على الأمر، إن الأسماء والصورة المنشورة للمتهمين الروسيين لا تعني شيئا، وأن التحقيق في مثل هذه الجرائم يتطلب تحليلا دقيقا وتعاونا مكثفا بين وكالات إنفاذ القانون بالبلدين. ويعتزم مكتب المدعي العام التعاون مع وكالات إنفاذ القانون البريطانية في هذه الحالة، ويعول على تلقي الدليل على التورط المحتمل للمواطنين الروسيين.
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