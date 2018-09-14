شينزو آبي يعلن استعداده عقد اجتماع مع بوتين نوفمبر - ديسمبر من هذا العام

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال المناظرات الجارية في إطار الحملة الانتخابية لرئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في البلاد، اليوم الجمعة عن استعداده عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر - ديسمبر من هذا العام.

طوكيو — سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء الياباني في حديث بثته قناة "أن اتش كي": إن "مفاوضات القادة في نوفمبر [تشرين الثاني] — ديسمبر [كانون الأول] ستكون مهمة".

© Sputnik . Alexander Vilf بوتين يقترح توقيع معاهدة سلام مع اليابان دون شروط مسبقة

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتفاوض على مدى 70 عاماً، (قال شينزو آبي: "دعونا نبدل النهج")، لنغيره!، هذه هي الفكرة التي حضرتني: دعونا نعقد معاهدة السلام، ليس الآن، بل قبل نهاية العام، دون أية شروط مسبقة".

ونظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.