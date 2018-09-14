سلامي: خيار الحرب على إيران منعدم لدى الولايات المتحدة

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، العميد حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعلم أشد العلم أنه في حال بدأت أي حرب مع إيران، ستكون الخاسر الأكبر بهذه الحرب.

طهران- سبوتنيك. هذا وقال العميد حسين سلامي: "إن خيار الحرب على إيران منعدم لدى الولايات المتحدة، لأنها لا تملك أية ظروف سياسية مناسبة"، بحسب وكالة نادي الصحفيين الشباب.

وأضاف سلامي: "لا توجد أية دولة متحدة مع الولايات المتحدة، وبالتالي تعلم أشد العلم أنه لا مصلحة لها بشن حرب ضد إيران".

وتابع العميد سلامي، مؤكداً أن "الخاسر في هذه الحرب هو الولايات المتحدة الامريكية".

© AP Photo / Cliff Owen الولايات المتحدة تتهم إيران باستبدال المسلمين بالنفط

و اعتبر العميد سلامي أن الحرب مع إيران ستؤدي إلى توسع نفوذها في المنطقة، مواصلاً: "الحرب ضد إيران من قبل الولايات المتحدة ستؤدي إلى توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، واليوم علينا أن نرى ما هو موقف الولايات المتحدة من التحولات التي تمر بها المنطقة، وماذا يمكنها أن تفعل حيال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ أنها لم تقدم على أي إجراء.

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري: "القوات العسكرية الأمريكية غير قادرة على الدخول في معركة ضد إيران، ومن ناحية أخرى الاقتصاد الأمريكي غير قادر على دعم هذه الحرب."

وقال سلامي: "عندما نلقى نظرة على الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، نرى تراجع وركود وفقر، ونتساءل، ماذا يفعل 40 مليون شخص يعيشون تحت هط الفقر في الولايات المتحدة".

وأضاف العميد: "إن الولايات المتحدة عانت من توترات سياسية مع القوى التي اتحدت معها ذات مرة، إذ أن علاقاتها معهم بدأت بالتراجع".

وقال سلامي:"الولايات المتحدة التي أرادت عزل الجمهورية الإيرانية أصبحت الآن هي من يعاني من العزلة، وإيران أصبحت محور القدرة اليوم".