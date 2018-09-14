الرئيس الفنزويلي يعلن عن اتفاقيات بالجملة مع الصين

صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، بأن بلاده وقَعت مع الصين عشرات الاتفاقيات الجديدة في ختام أعمال اللجنة الثنائية المشتركة رفيعة المستوى في بكين.

المكسيك — سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على "تويتر": "بتوقيع 28 اتفاقية نؤكد طريق أحلامنا ومصالحنا المشتركة، وتنتهي الجلسة السادسة عشرة للجنة رفيعة المستوى بين الصين وفنزويلا، لقد حقق بلدانا علاقات مثالية من أجل رفاهية شعبينا".

Os acordos concretizados na XVI Comissão Mixta do Alto Nível, estão alinhados com o Programa de Recuperação Económica e com as metas do desenvolvimento comum das nossa nações. Sinto-me optimista e com certeza do futuro da cooperação China-Venezuela.pic.twitter.com/gOl7JiX8Rc — Nicolás Maduro (@maduro_pt) September 14, 2018

ووفقا له، فإن الاتفاقيات الموقعة ترتبط ببرنامج إعادة بناء الاقتصاد وأهداف التنمية المشتركة بين البلدين. معربا عن تفاؤله وثقته بمستقبل التعاون بين الصين وفنزويلا".

وقال مادورو في عام 2017، إنه منذ نهاية عام 2004، تم إطلاق 790 مشروعا مشتركا مع الصين، وقد اكتملت بالفعل 495 منها، بما في ذلك في مجال النفط، وهناك 205 مشاريع أخرى قيد التنفيذ، ومن المقرر إطلاق 90 مشروعا في المستقبل القريب.

ووفقاً لمادورو، بلغ إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد الفنزويلي بمساعدة من الصين، 62 مليار دولار.