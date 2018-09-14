اعتقال رجلي إطفاء في فنزويلا لانتقادهما الرئيس

قالت جماعتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ضباطا من الجيش في فنزويلا اعتقلوا رجلي إطفاء للاشتباه بهما.

ويشتبه في الرجلين أنهما "مسؤولان عن تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع يسخر من الرئيس نيكولاس مادورو بتشبيهه بحمار يتفقد محطة للإطفاء"، حسب رويترز.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins فنزويلا تندد بخطط التدخل العسكري الأمريكي بعد تقرير إعلامي

ويظهر الفيديو "رجلا وهو يسحب حمارا بحبل ويتجول في محطة الإطفاء بولاية مريدا، ويتابع تعليق صوتي على الفيديو "الحمار" وهو يتفقد المحطة على غرار الزيارات الرسمية بأسلوب يسخر من تغطية التلفزيون الرسمي لأنشطة الرئيس".

وأكدت جماعة إسباثيو بوبليكو الحقوقية أن أفرادا من وحدة مكافحة التجسس في الجيش اعتقلوا الرجلين وهما كارلوس برون وريكاردو بريتو يوم الأربعاء.

ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب للتعليق.

وفي الوقت الذي يقول فيه السياسيون المعارضون إن مادورو تحول إلى ديكتاتور يعتقل منافسيه ويشن حملات لقمع المعارضة، يرد مادورو بالقول إنه يواجه انتفاضة مسلحة تدعمها عدوته الولايات المتحدة.