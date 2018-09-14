اعتقال رجلي إطفاء في فنزويلا لانتقادهما الرئيس

ويشتبه في الرجلين أنهما "مسؤولان عن تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع يسخر من الرئيس نيكولاس مادورو بتشبيهه بحمار يتفقد محطة للإطفاء"، حسب رويترز.
وأكدت جماعة إسباثيو بوبليكو الحقوقية أن أفرادا من وحدة مكافحة التجسس في الجيش اعتقلوا الرجلين وهما كارلوس برون وريكاردو بريتو يوم الأربعاء.
ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب للتعليق.
وفي الوقت الذي يقول فيه السياسيون المعارضون إن مادورو تحول إلى ديكتاتور يعتقل منافسيه ويشن حملات لقمع المعارضة، يرد مادورو بالقول إنه يواجه انتفاضة مسلحة تدعمها عدوته الولايات المتحدة.
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