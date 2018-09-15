ارتفاع عدد ضحايا إعصار "مانغوت" في الفلبين إلى 13 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا عدد ضحايا إعصار "مانغوت" في الفلبين إلى 13 شخصاً، ونحو خمسة مفقودين.

موسكو — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بالإشارة إلى المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث، اليوم السبت، بأن عدد ضحايا إعصار "مانغوت" في الفلبين ارتفع إلى 13 شخصًا، بينما تم الإبلاغ عن خمسة آخرين في عداد المفقودين.

وبوقت سابق، أفيد بأن ثلاثة أشخاص قد قتلوا جراء الإعصار، عوضا عن إصابة اثنين بجروح وشخص في عداد المفقودين.

وصرح المدير التنفيذي للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث، ريكاردو دجالاد، بأن عدد الضحايا قد يزداد جراء الحرائق الناجمة عن الإعصار.

هذا ووصل الإعصار "مانغوت" إلى اليابسة في الفلبين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وتسبب في رياح عاتية وأمطار في أنحاء جزيرة لوزون الرئيسية التي يقطنها نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 105 ملايين نسمة.

ووصلت أقصى سرعة للرياح التي يحملها الإعصار في مرحلة من المراحل إلى 305 كيلومترات في الساعة قبل أن يتحرك بعيدا عن اليابسة قبل حلول الظهر متجها صوب جنوب الصين وفيتنام برياح سرعتها 170 كيلومترا في الساعة.