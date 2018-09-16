تزامنا مع توجيه اتهامات للصين... ترامب يتخذ إجراء جديدا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية، غدا الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس السبت 15 سبتمبر، إن الرسوم الجديدة، التي سيفرضها ترامب تصل نسبتها إلى حوالي 10 في المئة، بحسب ما نقلته عن مصادر مطلعة.

© Sputnik . Iliya Pitalev صحيفة صينية تحذر من آثار الحرب التجارية مع أمريكا

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النسبة تقل عن الرسوم البالغة نسبتها 25 في المئة، التي جرى الإعلان عنها عندما قالت الإدارة للمرة الأولى إنها تدرس هذه الجولة من الرسوم، مشيرة إلى أنها لم تحصل على تعليق من البيت الأبيض على هذا الأمر.وتخشى العديد من دول العالم من اندلاع حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب اتهام الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، للصين بأن الصناعات التكنولوجية المتقدمة في الصين سرقت حقوق ملكية فكرية من شركات أمريكية.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تخضع لضغوط معينة وتسعى إلى إبرام الصفقة مع الصين، كون هناك مخاطر بفقدان الحزب الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في 20 يوليو / تموز الماضي ، استعداده لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الصين بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، في حال استمرت الصين في رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في وقت سابق، أن الصين بدأت إجراءات في منظمة التجارة العالمية، بسبب عزم الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية جديدة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

وصعدت الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءاتها التجارية ضد الشركات والمنتجات الصينية، وفرضت رسوما وضرائب جديدة عليها.

وجرت محادثات تجارية بين البلدين في الفترة ما بين 3-4 مايو / أيار الماضي، هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد بينهما بسبب رسوم الاستيراد الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تهديدات واشنطن بإدخال رسوم تجارية تؤثر على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار يصل إلى 150 مليار دولار سنويا.