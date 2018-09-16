الفلبين تعلن حصيلة قتلى "مانكوت"

أعلنت الفلبين، اليوم الأحد 16 سبتمبر / أيلول، حصيلة قتلى الإعصار، الذي ضرب البلاد، قبل أن يتجه نحو الصين، التي من المقرر أن يصل إليها ظهر اليوم.

قال مستشار رئيس الفلبين إن ما لا يقل عن 25 شخصا لاقوا حتفهم في البلاد نتيجة الدمار، الذي خلفه الإعصار "مانكوت"، بحسب وكالة "رويترز".

© Sputnik . Stringer إعصار سرعته 200 كم يتجه نحو الصين

ولفت إلى أن أغلب القتلى سقطوا في انهيارات أرضية بالمناطق الجبلية، التي وصلها الإعصار، حيث تسببت في سقوط 20 قتيلا في منطقة كورديليرا بجزيرة لوزون وأربعة قتلى في إقليم نويفا فيزكايا المجاور.

وقالت السلطات المحلية إن شخصا آخر توفي نتيجة سقوط شجرة في إقليم إيلوكوس سور.

ويعد الإعصار" مانكوت " أقوى إعصار إستوائي يصيب المنطقة هذا العام، ويحمل رياحا تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أنه يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.

ووصل الإعصار مانكوت إلى اليابسة في الفلبين في الساعات الأولى من، صباح أمس السبت، وتسبب في رياح عاتية وأمطار في أنحاء جزيرة لوزون الرئيسية التي يقطنها نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 105 ملايين نسمة. وفقا لـ "رويترز".

ووصلت أقصى سرعة للرياح التي يحملها الإعصار في مرحلة من المراحل إلى 305 كيلومترات في الساعة قبل أن يتحرك بعيدا عن اليابسة قبل حلول الظهر متجها صوب جنوب الصين وفيتنام برياح سرعتها تزيد عن 170 كيلومترا في الساعة.