وزير الخارجية الإيراني يحتج على غلق حسابات الإيرانيين على "تويتر"

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيراينة، أكد ظريف في تغريدة له على "تويتر" أن الموقع حذف حسابات الإيرانيين الحقيقيين وتجاهل الصفحات الآلية التي تم إيجادها من قبل عناصر زمرة خلق الإرهاب في العاصمة الألبانية تيرانا.

وكتب ظريف تغريدة على صفحته في "تويتر": "سلام جاك.. إن تويتر أغلق حسابات المستخدمين الإيرانيين الحقيقيين بمن فيهم مقدمي التلفزيون والجامعيين على افتراض أنهم جزء من عمليات تغلغل".

وأضاف ظريف في تغريدته: "ألا تلقون نظرة على الصفحات الآلية التي أوجدها عناصر زمرة خلق الإرهابية في تيرانا والتي تجتر البرامج الدعائية الموجهة من واشنطن لتغيير النظام في إيران".

Hello @Jack. Twitter has shuttered accounts of real Iranians, incl TV presenters & students, for supposedly being part of an 'influence op'. How about looking at actual bots in Tirana used to prop up 'regime change' propaganda spewed out of DC? #YouAreBots https://t.co/dTs0diYrM4 — Javad Zarif (@JZarif) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت قالت شركتا "فيسبوك" و"تويتر" للتوصل الاجتماعي، الثلاثاء 22 أغسطس/آب، إن كلا منهما حذفت نحو 300 حساب، تقع مصادر أغلبها في إيران، وذلك بعدما تبين أنها تقوم "بسلوك مضلل" منسق.

وتصرفت الشركتان بناء على معلومة من شركة "فاير آي" للأمن الإلكتروني، التي قالت أمس الثلاثاء، إن الحسابات تروج لدعاية إيرانية، بما في ذلك مناقشة "موضوعات مناهضة للسعودية ولإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين"، وفقا لرويترز.

وقال، ناثانيال غلايشر، مسؤول سياسة الأمن الإلكتروني في "فيسبوك" في منشور على مدونة: "حذفنا 652 صفحة ومجموعة وحسابا بسبب سلوك مضلل منسق مصدره إيران واستهدف أناسا عبر خدمات إلكترونية عديدة في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وبريطانيا والولايات المتحدة".

بينما وصفت "تويتر" الأنشطة بأنها "تلاعب منسق".

وقالت الشركة عبر مدونة أن أنشطة التأثير، على حد وصف "فاير آي" لها، بدأت العام الماضي 2017، واستمرت حتى الشهر الجاري.