"فيسبوك" يختبر ميزة خاصة بالمواعدة... قد تشجعك على إخفاء أسرار

بدأت شركة "فيسبوك" وبشكل داخلي، في اختبار ميزة جديدة خاصة بالتعارف والمواعدة، على غرار تطبيق "تيندر" الشهير.

وصرح متحدث باسم "فيسبوك" أنها بدأت في اختبار ميزة المواعدة الجديد، وأكد أنه ليس لديه معلومات إضافية للإدلاء بها، بحسب موقع "سي نت" الأمريكي.

وشارك بعض المغردين، على "تويتر" أمس الجمعة، صورا متنوعة من ميزة "فيسبوك" الجديدة للمواعدة، والتي توضح إحداها أن الأصدقاء لن يتمكنوا من مطالعة ملف المستحدم الخاص بالمواعدة، وصورة أخرى لمطالبة "فيسبوك" بتحديد المستخدمين لجنسهم والمدينة القاطنين فيها، وصورة أخرى تطالب المستخدمين بتحديد جنس من يرغبون في مواعدته.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch";) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 3, 2018

وكان مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، أعلن في مؤتمرها للمطورين في شهر مايو/أيار عن أنها ستطلق ميزة للمواعدة.

© REUTERS / Dado Ruvic خروج موقع "فيسبوك" عن الخدمة في عدة دول

وأوضح زوكربرغ خلال المؤتمر أن "الميزة تم تصميمها لبناء علاقات حقيقية طويلة الأمد وليس مجرد علاقات عابرة".

وأضاف أن الميزة ستكون اختيارية للمستخدمين، ولن يكون ملفهم الشخصي الخاص بالتعارف متاحا للعامة إلا بموافقتهم.

ويأمل "فيسبوك" أن يثق المستخدمون بوضع معلوماتهم الشخصية عبر منصته، حتى بعد فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" في وقت سابق العام الحالي، والتي تم فيها مشاركة بيانات من 87 مليون مستخدم.