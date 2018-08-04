"فيسبوك" يختبر ميزة خاصة بالمواعدة... قد تشجعك على إخفاء أسرار

وصرح متحدث باسم "فيسبوك" أنها بدأت في اختبار ميزة المواعدة الجديد، وأكد أنه ليس لديه معلومات إضافية للإدلاء بها، بحسب موقع "سي نت" الأمريكي.
وشارك بعض المغردين، على "تويتر" أمس الجمعة، صورا متنوعة من ميزة "فيسبوك" الجديدة للمواعدة، والتي توضح إحداها أن الأصدقاء لن يتمكنوا من مطالعة ملف المستحدم الخاص بالمواعدة، وصورة أخرى لمطالبة "فيسبوك" بتحديد المستخدمين لجنسهم والمدينة القاطنين فيها، وصورة أخرى تطالب المستخدمين بتحديد جنس من يرغبون في مواعدته.
Facebook is internally testing Facebook Dating.— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 3, 2018
I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch";) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX
وكان مؤسس شركة "فيسبوك"، مارك زوكربرغ، أعلن في مؤتمرها للمطورين في شهر مايو/أيار عن أنها ستطلق ميزة للمواعدة.
وأضاف أن الميزة ستكون اختيارية للمستخدمين، ولن يكون ملفهم الشخصي الخاص بالتعارف متاحا للعامة إلا بموافقتهم.
ويأمل "فيسبوك" أن يثق المستخدمون بوضع معلوماتهم الشخصية عبر منصته، حتى بعد فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" في وقت سابق العام الحالي، والتي تم فيها مشاركة بيانات من 87 مليون مستخدم.
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