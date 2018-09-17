إعصار "مانكوت" العنيف يجتاح هونغ كونغ (صور+فيديو)

ارتفع عدد مصابي إعصار "مانكوت" في هونغ كونغ إلى 362 شخصا، بحسب ما نقل تلفزيون "RTHK" المحلي.

وضرب إعصار "مانكوت" هونغ كونغ، يوم أمس الأحد، في عدة مناطق، لتفتح السلطات المحلية حوالي 48 ملجأ مؤقتا.

واستقبلت الملاجئ حوالي 1219 شخصا، في الوقت الذي تلقت به مراكز الطوارئ حوالي 179 تقريرا عن حوادث وقعت بالإضافة لإلغاء 889 رحلة جوية من مطار هونغ كونغ يوم أمس.

Video: Major damage done to hotel in Hong Kong from typhoon Mangkhut pic.twitter.com/9nyVCTXVvN — PMW News (@PorterMediaNews) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

من جهتها كانت وكالة "شينخوا" الصينية قد أعلنت بأن عدد المصابين وصل إلى 213 شخصا.

وكانت السلطات الفلبينية قد أعلنت، في وقت سابق، بأن الإعصار أدى لوفاة 59 شخصا، وإصابة 47 شخصا آخرين، بالإضافة لـ16 شخصا في عداد المفقودين.

وأصبح "مانكوت" الإعصار الثاني والعشرين في هذا العام وأحد أقوى الأعاصير، وتوصي السلطات المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من عواقب الإعصار، وكانت الصين قد رفعت من درجة التأهب الى اللون الأحمر.