مصر ترحب باتفاقية "جدة" للسلام بين إثيوبيا وإريتريا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول 2018، ترحيبها بتوقيع اتفاقية السلام الموقعة بين كل من إثيوبيا وإريتريا.

وقالت الوزارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها ترحيب بالتوقيع على اتفاقية جدة للسلام بين كل من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مثمنة الجهود المقدرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في رعاية الاتفاق.

وأكد البيان على أن توقيع الاتفاق يمثل تطورا هاما في منطقة القرن الأفريقي والقارة بأكملها، لما ينطوي عليه من إنهاء وتسوية للنزاع بين البلدين الشقيقين، والذي امتد لسنوات طويلة، مشيرا إلى تطلع مصر إلى تعزيز دعائم الأمن والسلام والاستقرار في القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.