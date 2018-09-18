تركيا: "المعارضة السورية" تبقى في المناطق الموجودة بها ضمن الاتفاق مع روسيا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، إن "المعارضة السورية" ستبقى في الأماكن الموجودة بها في إدلب، ضمن الاتفاق المبرم مع روسيا.

وذكر قالين، على حسابه على موقع "تويتر"، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان اتخذ مبادرة دبلوماسية لمنع حدوث أزمة إنسانية كبيرة في إدلب".

وتابع "الاتفاق ينص على أنه ستظل المعارضة في المناطق التي هم فيها بالفعل. ستقوم روسيا وتركيا بدوريات مشتركة. وستتخذ روسيا إجراءات لمنع الهجوم على إدلب".

President Erdoğan took dipl initiative to prevent a major humanitarian crisis in Idlib, Syria.

Acc to the agreement:

The opposition will remain in areas where they already are.

Russia and Turkey will conduct joint patrols.

Russia will take measures to prevent attack on Idlib. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 18, 2018

​كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا، أمس، على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".

وأكد الرئيس التركي "نعتقد أن الخطوات التي حققناها اليوم سوف تساهم في حل القضية السورية".