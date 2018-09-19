خبير تركي: روسيا وجهت رسالة قوية لإسرائيل

أكد الخبير التركي في العلاقات الدولية عضو الهيئة التدريسية في جامعة أبانت عزت بايصال في بولو، قمر قاسم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أن روسيا ستفعل كل ما يلزم لمنع تكرار حادثة تحطم طائرة إيليوشين - 20 الروسية قبالة السواحل السورية.

انطاكيا- سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "إن جميع الدول المهتمة بالمنطقة قد زادت من تواجدها العسكري في سوريا خلال الآونة الأخيرة، كما أن إسرائيل تشن هجمات صاروخية ضد سوريا وتقوم بأعمال ضد حكومة دمشق".

وأضاف قاسم: "وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة قوية لإسرائيل من خلال تصريحاته الأخيرة مفادها أن روسيا ستفعل كل ما يلزم كي لا تتكرر هذه الأحداث وسترد بشكل أقوى في حال تكرارها".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich شويغو لليبرمان: إسرائيل مسؤولة عن تحطم الطائرة الروسية في سوريا

وتابع قاسم: "إن زيادة الدول لوجودها العسكري في المنطقة يرفع من احتمال حدوث مثل هذه الحوادث والتوترات في ظل تضارب مصالحها".

واعتبر قاسم "أن الاستراتيجيات والسياسات التي تتبعها روسيا في سوريا لا تتطابق مع الاستراتيجيات والسياسات الإسرائيلية بشكل كامل، لذا من الطبيعي أن تقع مواجهات بين البلدين في سوريا".

وأكد قاسم أهمية تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو التي جاءت على خلفية تحطم الطائرة الروسية في سوريا وتابع: "أكدت روسيا أن طائرتها قد أسقطت من قبل سوريا عن طريق الخطأ بسبب فخ نصبته إسرائيل، كما أبلغتها بأنها لن تترك مثل هذه التصرفات والخطوات دون رد، ويمكننا القول أن هذا قد يؤدي إلى حدوث أزمة دبلوماسية بين البلدين".

وأشار قاسم: "من السابق لأوانه التنبؤ بكيفية حل روسيا وإسرائيل هذه الأزمة عن طريق المباحثات وإلى أي مدى سيتوصلون إلى تفاهم، ويبدو أن التصريحات الإسرائيلية حول الموضوع لم تطمئن الجانب الروسي في الوقت الحالي".

واختتم قاسم: "علينا الانتظار لنرى كيف ستنعكس حادثة تحطم الطائرة الروسية على العلاقات الروسية الإسرائيلية، وهذا ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة".