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12:40 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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    بوروشينكو

    كييف تخطط في عام 2018 لشراء أسلحة صاروخية عالية الدقة

    © Photo / Press Service of the President of the Ukraine/Mikhail Palinchak
    العالم
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    أعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشنكو، أنه من المخطط هذا العام التمهيد لإنتاج وشراء أسلحة صاروخية عالية الدقة للجيش الأوكراني، لكنه لم يحدد من هي الجهة المعنية.

    كييف — سبوتنيك. وقال بوروشينكو، في رسالته السنوية أمام البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس 20 أيلول/سبتمبر: "نخطط بالفعل من هذا العام وبشكل نشط للتطوير والتحضير لإنتاج وشراء أسلحة صاروخية حديثة عالية الدقة وأنظمة مدفعية ومدرعات وأسلحة عالية الدقة".

    بوروشينكو
    © AFP 2018 / Michail Palinchak
    بوروشينكو: لم يعد هناك انقسام في أوكرانيا والخيار الأوروبي يوحدها
    وأضاف أن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن توفير أسلحة دفاعية فتاكة لكييف، سيستمر.
    واختتم الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو: "فقط مجرد قرار من رئيس الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية فتاكة، وهذه ليست سوى البداية وسيستمر مثل هذا التعاون".
    وكان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أوكرانيا كورت فولكر أعلن، يوم 15 أيلول/سبتمبر، أن بلاده مستعدة للبحث مع السلطات الأوكرانية احتياجاتها لتعزيز قدرتها الدفاعية، وحل هذه القضية على أساس تجاري.
    ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت في العام الماضي على توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا. بما في ذلك صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.
    وعلى وجه الخصوص، فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها تنوي توريد 35 قاذفا للصواريخ "جافلين". ومن جانبه صرح الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو بأن كييف تأمل في الحصول علي السلاح من الولايات المتحدة في عام 2018.
    وحذرت روسيا في أكثر من مناسبة من خطط توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع في دونباس. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في تسوية الأزمة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك".

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    الكلمات الدلالية:
    بيوتر بوروشينكو, أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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