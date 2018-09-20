كييف تخطط في عام 2018 لشراء أسلحة صاروخية عالية الدقة

أعلن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشنكو، أنه من المخطط هذا العام التمهيد لإنتاج وشراء أسلحة صاروخية عالية الدقة للجيش الأوكراني، لكنه لم يحدد من هي الجهة المعنية.