بمشاركة 600 قطعة بحرية... إيران تستعرض قدراتها العسكرية في الخليج

تستعد القوات المسلحة الإيرانية لإقامة استعراض عسكري، غدا السبت، جنوبي البلاد باستضافة الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد رمضان شريف، إقامة استعراض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية في بندر عباس جنوب البلاد، باستضافة الحرس الثوري.

© Photo / Russian Defence Ministry بمقاتلات سوخوي وميراج...الجيش الإيراني والحرس الثوري يعززان حالة الاستعداد في الخليج

وأشار شريف إلى إظهار القدرات الرادعة للقوات المسلحة على جميع الأصعدة الدفاعية خلال الاستعراض العام للقوات المسلحة، تزامنا مع بدء أسبوع "الدفاع المقدس" ، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف "الاستعراض العسكري للقوات المسلحة سيبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت في بندر عباس بمشاركة 600 قطعة بحرية متنوعة ما بين ثقيلة وخفيفة وطائرات القوة البحرية للجيش والحرس الثوري وكذلك قوى الأمن الداخلي".

وأضاف "عشرات المقاتلات التابعة للقوة الجوية للجيش والحرس الثوري ستشارك كذلك في الاستعراض، بجانب مشاركة 200 قطعة بحرية شعبية كمشاركة جماهيرية تعبوية نيابة عن آلاف القطع البحرية الشعبية الأخرى".

وأكد العميد شريف أن المكتسبات والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة سيتم استعراضها في إطار وحدات محمولة في الصنوف البحرية والبرية والجوية والدفاعية، موضحا أن "هذا الاستعراض العسكري يقام على شواطئ الخليج وبالقرب من مضيق هرمز، سيظهر أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لتنفيذ إرادة القيادة والشعب للتصدي لأي تهديد معاد في هذه المنطقة الاستراتيجية".