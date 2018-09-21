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20:59 21 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الملك عبد الله الثاني

    الملك عبد الله يعلن أمام المنظمات اليهودية شروط السلام بين فلسطين وإسرائيل

    © AFP 2018 / Patrick Hertzog
    العالم
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    لفت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أهمية دور المنظمات اليهودية في دعم الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

    البيت الأبيض في واشنطن
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    البيت الأبيض: أمريكا ملتزمة بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية
    عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "لفت إلى أهمية دور المنظمات اليهودية في دعم الجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة".

    وجاء حديث العاهل الأردني خلال "لقائه في نيويورك اليوم الجمعة بحضور الملكة رانيا العبد الله، عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الدولية والأمريكية، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

    وشدد العاهل الأردني، خلال اللقاء الذي عقده على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن "لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

    وتناول اللقاء التحديات المالية التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أكد العاهل الأردني "ضرورة دعم الوكالة لمواصلة دورها في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين".

    كما جرى استعراض الأزمات التي تمر بها المنطقة، والمساعي المبذولة لإيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

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    الكلمات الدلالية:
    اخبار إسرائيل, أخبار فلسطين, الصراع الفلسطيني الاسرائيلي, القضية الفلسطينية, منظمة التحرير الفلسطينية, الأمم المتحدة, العاهل الأردني, الأمم المتحدة
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