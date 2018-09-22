الأرجنتين تلتقط "إشارة مهمة" عند البحث عن الغواصة المفقودة

وصرح وزير الدفاع الأرجنتيني أوسكار أجواد عن التقاط "إشارة مهمة" من عمق المحيط، والتي قد تكون مرتبطة بالغواصة المفقودة في عام 2017 "سان خوان"، وفقا لموقع Infobae.

وفقا له، تأتي الإشارة من عمق 280 متر، والآن أنزل إليها أجهزة خاصة، يتحكم بها عن بعد.

وأشار الوزير أيضًا إلى أن كل الأجسام التي تم اكتشافها سابقًا لا علاقة لها بالغواصة المفقودة.

وقال الوزير: "آمل أن يكون هذا الجسم هو الغواصة، هناك اتصالات".

ويذكر أنه فقد الاتصال بالغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "سان خوان" في 15 نوفمبر تشرين الثاني عام 2017. وكان على متنها 44 شخصا.

ووفقًا للبيانات الأولية، ربما حدث انفجار في الغواصة أدى إلى غرقها.

وشاركت في البحث عن الغواصة سفن وطائرات من 18 دولة، بما في ذلك روسيا.