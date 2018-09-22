مقتل 8 أطفال وإصابة 6 آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمالي أفغانستان

كابول — سبوتنيك. وقالت السلطات الأفغانية إن 14 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح في قرية نائية بولاية فارياب، كانت حركة طالبان قد سيطرت عليها الأسبوع المنصرم.
وأوضح بيدار أن الأطفال الجرحى نقلوا إلى المراكز الطبية وسط المدينة، فيما أجلي اثنان إلى المشافي في ولاية جوزجان المجاورة، بسبب خطورة وضعهم لاسيما بعد أن فقدا ساقيهما.
واستولى مسلحو حركة طالبان في أفغانستان، الأسبوع الماضي، على المنطقة، بعد معارك ضارية مع القوات الأمنية الداخلية التي تراجعت للقرى القريبة.
وكان طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لقي حتفه وجرح آخر (11 عاما) بهجوم صاروخي شنه المسلحين على سوق مديرية غرزيوان الأفغانية في فارياب قبل 3 أيام.
ولم تعلق حركة طالبان على هذه الحادثة حتى الساعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)