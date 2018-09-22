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15:36 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيس وزراء باكستان عمران خان

    رد غير مسبوق من عمران خان تجاه الهند بسبب "الأجندة الشريرة"

    © AP Photo / Anjum Naveed
    العالم
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    أظهر رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان، اليوم السبت، رد فعل غير مسبوق تجاه الهند، بعد إلغائها محادثات بين وزيري خارجية البلدين.

     وبحسب وكالة "فرانس برس"، وصف عمران خان القرار بأنه "غطرسة"، وذلك غداة اتهام نيودلهي له بتبييت "أجندة شريرة".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
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    وجاء إلغاء الهند لقاء بين وزيرة خارجيتها ونظيرها الباكستاني، كان مقررا الأسبوع المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، غداة إعلانها أن الاجتماع قائم في موعده.

    وحملت وزارة الخارجية الهندية باكستان مسؤولية إلغاء اللقاء، بسبب أعمال عنف وقعت مؤخرا وقالت إنها كشفت وجود "أجندة شريرة" وعن "الوجه الحقيقي" لعمران خان، الذي رد السبت عبر تويتر على الموقف الهندي.

    وأبدى خان على تويتر "خيبة أمله إزاء غطرسة وسلبية رد الهند على دعوته لاستئناف محادثات السلام".

    وتابع خان "لكنني لطالما صادفت في حياتي رجالا صغارا يشغلون مناصب كبيرة، ولا يتمتعون بالرؤية لمشاهدة الأمور من منظور أوسع".

    وأعلنت نيودلهي، أنها ألغت المحادثات بعد "مقتل عناصر أمن لديها بوحشية على يد جماعات مقرها باكستان" كما وإطلاق إسلام أباد مؤخرا مجموعة طوابع بريدية "تمجد الإرهابيين والإرهاب"، على حد قول الهند.

    ولم تحدد الهند عمليات القتل التي أشارت إليها في البيان، علما أن الأسبوع الحالي شهد مقتل حارس حدود هندي في منطقة كشمير المتنازع عليها وتشويه جثته.

    والجمعة عثر على جثث ثلاثة شرطيين خطفوا في الشطر الهندي من كشمير.

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جسلة لمجلس الوزراء السعودي وأول تعليق بعد مقتل علي عبد الله صالح في الرياض، السعودية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Saudi Press Agency
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    وأصدرت باكستان مؤخرا مجموعة طوابع بريدية تحمل صورة برهان واني، القيادي المتمرد الذي قتل بيد القوات الهندية في 8 يوليو/ تموز 2016.

    وأثار مقتل واني موجة عنف دامية أسفرت عن مقتل العشرات، واعتبر العام الماضي الأكثر دموية في المنطقة خلال العقد المنصرم.

    ولطالما اتهمت الهند جارتها باكستان بتسليح جماعات متمردة في كشمير المتنازع عليها والواقعة في جبال الهملايا.

    والجمعة أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أن "لا علاقة لها" بعمليات القتل متهمة الهند ببث "دعاية خبيثة".

    وكان تأكد الخميس موعد اللقاء في نيويورك بين وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج ونظيرها الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش نقاشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وجاء ذلك بعد أن وجه خان رسالة إلى نظيره الهندي ناريندرا مودي يدعوه فيها لاستئناف المحادثات بين الجارين الخصمين واللذين يمتلكان السلاح النووي.

    ونادرا ما تجرى محادثات رفيعة المستوى بين باكستان والهند، وبحسب الإعلام الهندي فإن اللقاء الذي ألغي كان سيكون الأول منذ ثلاث سنوات.

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