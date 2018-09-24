وزير المخابرات الإيراني: تم القبض على شبكة "كبيرة" لصلتها بهجوم الأهواز

قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، اليوم الاثنين، إنه تم القبض على شبكة كبيرة من المشتبه بهم لصلتهم بالـــهجوم على عــرض عسكـري في مــدينة الأهــواز يـــوم السبت المــاضي، أسفر عن مقتل 29 شخصا، غالبيتهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للهيئة القضائية عن علوي، قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم: "سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم… تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة".

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian نائب قائد الحرس الثوري: على زعماء أمريكا وإسرائيل توقع رد إيراني "مدمر"

وكان نائب قائد الحرس الثوري حسين سلام، توعد زعماء أمريكا وإسرائيل بأن عليهم أن يتوقعوا ردا إيرانيا "مدمرا"، قائلاً: "رأيتم انتقامنا من قبل، سترون أن ردنا سيكون ساحقا ومدمرا وستندمون على فعلتكم"، حسبما نقلت "رويترز".

​وشهدت إيران، السبت الماضي، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.