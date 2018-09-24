وزير المخابرات الإيراني: تم القبض على شبكة "كبيرة" لصلتها بهجوم الأهواز

ونقلت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للهيئة القضائية عن علوي، قوله أثناء مشاركته في جنازة لضحايا الهجوم: "سنصل إلى جميع الإرهابيين الذين لهم صلة بهذا الهجوم… تم القبض بالفعل على عدد كبير من هذه الشبكة".
وشهدت إيران، السبت الماضي، هجوما مسلحا خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مقتل 29 على الأقل، غالبيتهم من الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن إطلاق النار استهدف العسكريين المشاركين في العرض العسكري، الذي كان بمناسبة بدء ذكرى الحرب التي خاضتها إيران ضد نظام صدام حسين في العراق في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت RT إن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، غادر العرض العسكري في طهران بعد نبأ الهجوم المسلح على العرض العسكري في الأهواز.
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