مقتل تسعة من الحرس الثوري إثر هجوم إرهابي ضرب عرضا عسكريا في إيران

لقي 9 عناصر على الأقل من الحرس الثوري الإيراني مصرعهم بهجوم مسلح خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، اليوم السبت.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الهجوم الإرهابي الذي ضرب العرض العسكري في الأهواز، أسفر عن مقتل تسعة من عناصر الحرس الثوري، وإصابة 7 آخرين، بالإضافة إلى مقتل اثنين من المسلحين.

فيما نقلت "وكالة أنباء فارس"، عن مصدر مطلع، بأن "إرهابيين اثنين قتلا وأصيب آخر، فيما اعتقل رابع على أيدي القوات اأامنية خلال الاعتداء الارهابي الذي وقع صباح اليوم في مدينة الأهواز".

صور أولية من الهجوم المسلح على #الحرس_الثوري_الإيراني في استعراض عسكري بالأحواز pic.twitter.com/yN6mSTSrOL — Sarmad | سرمد (@Sarmad) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

بدوره، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا عاجلاً، اتهم فيه "جماعة الأهوازية بالوقوف وراء الهجوم على العرض العسكري، مؤكداً أن السعودية تقف وراء دعم هذه الحركة الإرهابية".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن "عناصر من جماعة الأهوازية هم من أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة"، مضيفا أن هذه الجماعة "مدعومة من المملكة العربية السعودية". وأشار أن هذه الجماعة استهدفت سابقا المعسكرات الصيفية السنوية، التي يقيمها الباسيج.

المتحدث باسم #الحرس_الثوري_الايراني: المهاجمون ينتمون الى منظمة "الاهوازية " وأنباء عن مقتل عدد من منفذي الهجوم الارهابي في #أهواز pic.twitter.com/7vMzjPxHDE — Ali Hmeidan (@hmeidan_ali) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨

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يتبع…