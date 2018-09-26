الخارجية الأمريكية: محاولات الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران غير بناءة

وصف المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران، برايان هوك، محاولات الدول،[ قاصدا بذلك قرار الاتحاد الأوروبي استحداث آلية تتيح للدول والشركات الأجنبية مواصلة العمل مع إيران] للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران غير بناءة.

نيويورك — سبوتنيك. وقال هوك في إحاطة إعلامية للصحفيين: إن"محاولات الالتفاف على العقوبات الأمريكية أمر غير بناء، كونكم ستدعمون بذلك [النظام] الإيراني في الحصول على وإرادات، وبفعلكم هذا تساعدون في تعزيز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب في العالم".

© REUTERS / POOL New بومبيو يحذر إيران من أي هجوم على المؤسسات الأمريكية أو المواطنين الأمريكيين

وأضاف الممثل الخاص لإيران إن الولايات المتحدة لا تزال "تعمل بشكل وثيق مع الأوروبيين" بشأن هذه المسألة.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن وزراء خارجية دول "الخماسية"، قد أكدوا خلال اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران امتثلت للاتفاق النووي.

فضلا عن ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية والتهديد بفرض عقوبات أمريكية عليها.

وكانت الولايات المتحدة عرضت على إيران مفاوضات جديدة، تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي بحسب مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران برايان هوك، الذي أوضح أن الاتفاق الجديد الذي تأمل أمريكا إبرامه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين، مثل الاتفاق الأخير، مشيرا إلى مساعي إبرام معاهد جديدة.

يذكر أن ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 أيار/مايو الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.