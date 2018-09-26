وزير الخارجية الصيني: يتعين على موسكو وبكين حماية القانون الدولي ونظام التجارة

صرح وزير الخارجية الصيني، فان إي، اليوم الأربعاء، بأنه يتعين على بكين وموسكو تعزيز التنسيق والاتصال، وأن تقوما معا بحماية القانون الدولي ونظام التجارة.

بكين — سبوتنيك. وقال فان إي خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "في ظل الوضع الدولي الراهن، يتعين على روسيا والصين تعزيز استراتيجية الاتصالات والتنسيق، والدفاع عن مبدأ التعددية، والقانون الدولي، ونظام التجارة الحرة".

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وشدد على أن الطرفين بحاجة أيضا للتخطيط المشترك، لمزيد من التبادلات الثنائية على مستوى عال.

وانطلقت، أمس، أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة حوالي 130 من رؤساء الدول والحكومات، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا، وتستمر لمدة أسبوع، ستستعرض خلالها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وجهات النظر في أهم القضايا الدولية الشائكة، على رأسها الملف النووي الإيراني، والسلام في شبه الجزيرة الكورية، والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، فضلا عن مأساة أقلية الروهينغا والمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.