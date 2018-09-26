بعد إلغاء تعدد الزوجات... دولة تلغي كل الأشياء المجانية التي تقدمها لمواطنيها

عشق آباد —سبوتنيك. أفادت صحيفة الحكومة في تركمانستان، اليوم الأربعاء، بأن السلطات التركمانية ستقوم بإلغاء التوفير المجاني للكهرباء والغاز ومياه الشرب وملح المائدة، لسكان البلاد.
ويقضي مرسوم رئيس تركمانستان بإلغاء تزويد السكان بالكهرباء والغاز ومياه الشرب وملح الطعام مجانا، بغية الاستمرار في تنمية علاقات حرة للأسواق، وكما يقضي بتنظيم أسعار الكهرباء والغاز ومرافق المعيشة لسكان البلاد.
يذكر أن خدمات توفير الكهرباء والغاز والماء للسكان في تركمانستان لم تكن مجانية، وإنما كانت أسعارها متدنية إلى الحد الذي اعتبرت فيه أسعارا رمزية.
وأعلنت صحيفة "تركمانستان المحايد"، في يونيو/حزيران، أن تركمانستان فرضت قانونا يحظر تعدد الزوجات.
ونشرت الصحيفة نص القانون حول إدخال التعديلات على قانون الأسرة، الموقع من قبل الرئيس قربانجولي بيرديمحمدوف. ويستكمل القانون المعتمد المادة السابعة وينص على أنه "لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان".
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