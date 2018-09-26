بعد إلغاء تعدد الزوجات... دولة تلغي كل الأشياء المجانية التي تقدمها لمواطنيها

ألغت إحدى الدول كل الأشياء المجانية التي كانت تقدمها لمواطنيها، وذلك بقرار من مجلس الشعب.

عشق آباد —سبوتنيك. أفادت صحيفة الحكومة في تركمانستان، اليوم الأربعاء، بأن السلطات التركمانية ستقوم بإلغاء التوفير المجاني للكهرباء والغاز ومياه الشرب وملح المائدة، لسكان البلاد.

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ونشرت الصحيفة قرار مجلس الشعب ومرسوم الرئيس التركماني بهذا الشأن. وجاء في قرار مجلس الشعب "إقرار اقتراح مجلس الشعب بالتحسين المستقبلي لنظام توفير الامتيازات الاجتماعية في تركمانستان بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2019، وتوفير الكهرباء والغاز ومياه الشرب وملح الطعام للسكان بمقابل مادي وأسعار امتيازية".

ويقضي مرسوم رئيس تركمانستان بإلغاء تزويد السكان بالكهرباء والغاز ومياه الشرب وملح الطعام مجانا، بغية الاستمرار في تنمية علاقات حرة للأسواق، وكما يقضي بتنظيم أسعار الكهرباء والغاز ومرافق المعيشة لسكان البلاد.

يذكر أن خدمات توفير الكهرباء والغاز والماء للسكان في تركمانستان لم تكن مجانية، وإنما كانت أسعارها متدنية إلى الحد الذي اعتبرت فيه أسعارا رمزية.

وأعلنت صحيفة "تركمانستان المحايد"، في يونيو/حزيران، أن تركمانستان فرضت قانونا يحظر تعدد الزوجات.

ونشرت الصحيفة نص القانون حول إدخال التعديلات على قانون الأسرة، الموقع من قبل الرئيس قربانجولي بيرديمحمدوف. ويستكمل القانون المعتمد المادة السابعة وينص على أنه "لا يسمح بتعدد الزوجات في تركمانستان".