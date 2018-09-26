ترامب: أشكر إيران وروسيا وسوريا لإبطاء وتيرة الاعتداء على إدلب السورية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره للدول التي تدخلت لمنع انفلات الحرب في إدلب، مما أدى إلى حماية ثلاثة ملايين شخص يعيشون فيها .

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب خلال جلسة مجلس الأمن التي يترأسها وتناقش نزع الأسلحة النووية: "أود أن أشكر إيران وروسيا وسوريا لإبطاء وتيرة الاعتداء على إدلب حيث يوجد ثلاثة ملايين شخص".

© Sputnik . Michael Klimentyev ترامب: أنتظر لقاء جديدا مع بوتين بفارغ الصبر

وتابع ترامب أود أن: "أشكر كذلك تركيا على تجاوبها للتحرك وإنقاذ حياة المدنيين في إدلب".

وقال ترامب بوقت سابق في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في واشنطن، "الولايات المتحدة ستكون غاضبة للغاية، إذا وقعت مذبحة في مدينة إدلب السورية، الوضع محزن هناك فهي محاصرة، ومحاطة بكثير من الأشخاص، وفي داخلها 3 ملايين شخص بريء،…العالم وأمريكا يتابعون عن كثب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد توصلا في ختام لقاء جمعهما في سوتشي الإثنين الماضي إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب يتراوح عمقها بين 15 و20 كيلومترا على طول خط التماس.