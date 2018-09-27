أكبر سفينة حربية يابانية وفرطاقة بريطانية تتجهان نحو "منطقة النزاع"

وذكرت وكالة "رويترز" أن الفرقاطة تتجه إلى منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها وشرق آسيا.
وصرح كينجي ساكاجوتشي قائد قوات الدفاع البحرية أن "تربطنا علاقات قديمة بالبحرية البريطانية وكلانا حليف للولايات المتحدة وهذه التدريبات فرصة لنا لتعزيز التعاون".
ويشار إلى أن أرجيل تدربت وكاجا والمدمرة إينازوما المرافقة لها على تشكيلات في المياه الهادئة بالمحيط الهندي قرب ممرات بحرية تجارية تتحرك فيها حاويات وناقلات نفط. وحلقت ثلاث طائرات هليكوبتر من حاملة الطائرات اليابانية في الأجواء لتراقب التدريبات.
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