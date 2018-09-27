أكبر سفينة حربية يابانية وفرطاقة بريطانية تتجهان نحو "منطقة النزاع"

انضمت "كاجا" -حاملة الطائرات الهليكوبتر- وأكبر سفينة حربية يابانية، إلى تدريبات بحرية مع الفرقاطة الملكية البريطانية "أرجيل" في المحيط الهندي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الفرقاطة تتجه إلى منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها وشرق آسيا.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich رئيس وزراء اليابان يقول العلاقات مع الصين عادت لمسارها الطبيعي

وأضافت أن جهود بريطانيا واليابان والولايات المتحدة تضافرت في التصدي لتنامي نفوذ الصين في المنطقة، والحيلولة دون وقوع ممرات بحرية حيوية تربط آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى تحت الهيمنة الصينية.

وصرح كينجي ساكاجوتشي قائد قوات الدفاع البحرية أن "تربطنا علاقات قديمة بالبحرية البريطانية وكلانا حليف للولايات المتحدة وهذه التدريبات فرصة لنا لتعزيز التعاون".

ويشار إلى أن أرجيل تدربت وكاجا والمدمرة إينازوما المرافقة لها على تشكيلات في المياه الهادئة بالمحيط الهندي قرب ممرات بحرية تجارية تتحرك فيها حاويات وناقلات نفط. وحلقت ثلاث طائرات هليكوبتر من حاملة الطائرات اليابانية في الأجواء لتراقب التدريبات.