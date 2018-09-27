ميدفيديف: مهمتنا في السنوات المقبلة هي بناء اقتصاد تنافسي

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: "المهمة معقدة، ومنافسينا خطرون للغاية، وهناك العديد من الصعوبات الموضوعية، وهناك العديد من القيود، وتوجد صعوبات مرتبطة بأفعال الدول الأخرى، لكن مع ذلك، أنا متأكد من أن هذه المهمة ممكنة تماما".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أبقت على توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لروسيا دون تغيير عند نسبة 1.8 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة في شهر مايو / أيار.
جدير بالذكر أن تقرير مشروع توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا حتى عام 2024، كان قد ذكر أنه وفقا لنتائج عام 2018، فإن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.8 في المئة، وستبقى معدلات النمو قريبة من المستويات الحالية في الأشهر المتبقية من العام.
وكانت "برايس ووترهاوس كوبرز"، التي تعد الأكبر في مجال المحاسبة والتدقيق، قد ذكرت في تقرير لها أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز بحلول عام 2050 اقتصادات دول أوروبية رائدة كألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، حيث تتوقع الشركة أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في ذلك الوقت نحو 7 تريليونات دولار.
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