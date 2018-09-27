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15:56 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف

    ميدفيديف: مهمتنا في السنوات المقبلة هي بناء اقتصاد تنافسي

    © Sputnik . Alexander Astafyev
    العالم
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    أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أن المهمة في السنوات المقبلة هي بناء اقتصاد حديث وتنافسي والوصول إلى معدلات نمو تفوق المستوى العالمي، مضيفا: "هذا أمر قابل للتنفيذ".

    وزير المالية الروسي أنتون سلوانوف
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    موسكو — سبوتنيك. وقال مدفيديف، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الخميس 27 سبتمبر / أيلول: "على مدار الأعوام القليلة المقبلة يجب علينا بناء اقتصاد قوي ومتطور وتنافسي، والنهوض به إلى مستوى نمو فوق المستوى العالمي، والحفاظ علية"، مضيفا: "على الرغم من أن هذه المهمة طموحة للغاية، ضمن المراكز الخمسة الأولى اقتصاديا في العالم، فان هذا بالفعل هدف وطني، كما هو الحال في إنشاء اقتصاد بشكل جديد، لأن الاقتصادات، التي يتم إنشاؤها في كل الدول وأقصد الاقتصاد الرقمي، وفقا لتقديرات إداراتنا الاقتصادية، يمكن أن تشكل مساهمته ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي".

    وأضاف رئيس الوزراء الروسي: "المهمة معقدة، ومنافسينا خطرون للغاية، وهناك العديد من الصعوبات الموضوعية، وهناك العديد من القيود، وتوجد صعوبات مرتبطة بأفعال الدول الأخرى، لكن مع ذلك، أنا متأكد من أن هذه المهمة ممكنة تماما".

    وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أبقت على توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لروسيا دون تغيير عند نسبة 1.8 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة في شهر مايو / أيار.

    جدير بالذكر أن تقرير مشروع توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا حتى عام 2024، كان قد ذكر أنه وفقا لنتائج عام 2018، فإن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.8 في المئة، وستبقى معدلات النمو قريبة من المستويات الحالية في الأشهر المتبقية من العام.

    وكانت "برايس ووترهاوس كوبرز"، التي تعد الأكبر في مجال المحاسبة والتدقيق، قد ذكرت في تقرير لها أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز بحلول عام 2050 اقتصادات دول أوروبية رائدة كألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، حيث تتوقع الشركة أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في ذلك الوقت نحو 7 تريليونات دولار.

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    الكلمات الدلالية:
    التعاون الاقتصادي, أخبار روسيا, الاقتصاد الروسي, الحكومة الروسية, دميتري ميدفيديف, روسيا
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