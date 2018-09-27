المجلس الأممي لحقوق الإنسان يعتمد قرارات حول انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا وميانمار

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا يؤيد فيه الروهينغا وغيرها من الأقليات في ميانمار، وقرارا آخرا حول الوضع في فنزويلا.

جنيف — سبوتنيك، وصوتت لصالح الوثيقة 35 دولة، و3 دول كانت ضد اعتمادها. كما امتنعت 7 دول عن التصويت. وأعربت الأمم المتحدة في الوثيقة عن القلق بشأن وضع شعب روهينغا الذي يتعرض لملاحقات في ميانمار.

© REUTERS / Zohra Bensemra حكومة ميانمار تنشىء لجنة للتحقيق في أوضاع الروهينغا

وتتضمن الوثيقة نداءات عديدة لحكومة ميانمار حول ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة وهياكلها الإنسانية والحقوقية، لتوفير لهم حق دخول البلاد دون عوائق.

وتم اعتماد القرار حول فنزويلا بـتأييد 23 صوتا مقابل 7 ضد وامتناع 17 دولة عن التصويت. ويشار في نص الوثيقة إلى قلق الأمم المتحدة "إزاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق الأزمة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية". ودعت الوثيقة فنزويلا بقبول المساعدات الإنسانية والتعاون مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر، أن قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لها طابع استشاري وهي ليست إلزامية.