المجلس الأممي لحقوق الإنسان يعتمد قرارات حول انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا وميانمار

جنيف — سبوتنيك، وصوتت لصالح الوثيقة 35 دولة، و3 دول كانت ضد اعتمادها. كما امتنعت 7 دول عن التصويت. وأعربت الأمم المتحدة في الوثيقة عن القلق بشأن وضع شعب روهينغا الذي يتعرض لملاحقات في ميانمار.
وتم اعتماد القرار حول فنزويلا بـتأييد 23 صوتا مقابل 7 ضد وامتناع 17 دولة عن التصويت. ويشار في نص الوثيقة إلى قلق الأمم المتحدة "إزاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق الأزمة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والإنسانية". ودعت الوثيقة فنزويلا بقبول المساعدات الإنسانية والتعاون مع مكتب المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر، أن قرارات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لها طابع استشاري وهي ليست إلزامية.
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