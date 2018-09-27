هجوم على سيارات الدبلوماسيين الروس في كييف

© Sputnik . Кирилл Каллиников روسيا تدعو المجتمع الدولي "للتأثير على الفوضى القانونية" في أوكرانيا

وقال المكتب الصحفي للسفارة لوكالة " سبوتنيك ": "تم رشق سيارات دبلوماسية روسية بمياه قذرة، وكتب عليها بالطلاء عبارات مهينة، وثقبت الإطارات وخلعت أرقام السيارات…أرسلنا مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الأوكرانية".

هذا وساءت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بسبب عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، بعد استفتاء أُجري هناك في مارس/ آذار 2014، حيث صوت 96.77 في المئة من ناخبي القرم و95.6 في المئة من سكان سيفاستوبول، لصالح العودة إلى روسيا. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم إقليما تابعا لها، وأنها أرضا محتلة مؤقتاً.