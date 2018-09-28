رسالة نارية من "خطيب طهران" لأمريكا وإسرائيل

وجه خطيب الجمعة في طهران، محمد علي موحدي كرماني، رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل وأمريكا، حيث حذرهما من ارتكاب ما يعرض "أمن قواعدهما في المنطقة إلى الزوال ومواجهة مصير قاتم".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن كرماني قوله: "إن الثورة الإسلامية زعزعت، طيلة 40 عاما، أركان وأسس النظام الاستكباري بقيادة أمريكا والصهيونية العالمية وأذاقتهما جبهة المقاومة مرارة الهزيمة بفضل الاستلهام من الثورة الإسلامية"، على حد تعبيره.

© REUTERS / RODI SAID واشنطن: لن نجبر طهران على الانسحاب من سوريا بالقوة

واستنكر كرماني دور من وصفهم بـ "الأعداء اللدودين" الذين يتآمرون لشن حرب اقتصادية وإعلامية ونفسية شاملة بهدف إحباط الشعب الإيراني المفعم بالحيوية والنشاط.

ورأى كرماني أن "سبل التغلب على الأعداء تتمثل باستخدام الفرص والثروات والطاقات الداخلية وتعزيز روح الصمود والتضامن والوحدة وهو مايقوض من تأثيرات الحظر الأمركي على عزيمة الشعب وإرادته.

يذكر أن خطيب جمعة طهران المؤقت سيد محمد حسن أبو ترابي فرد، كان قد أكد، الجمعة الماضية، أنه "حان الوقت لنقول وداعا لكيان الاحتلال الصهيوني".

وأوضح أبو ترابي فرد أن "فصائل المقاومة في لبنان والعراق تعلمت المنطق العملي لواقعة عاشوراء من خلال الدفاع المقدس"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس".