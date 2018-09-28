رسالة نارية من "خطيب طهران" لأمريكا وإسرائيل

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن كرماني قوله: "إن الثورة الإسلامية زعزعت، طيلة 40 عاما، أركان وأسس النظام الاستكباري بقيادة أمريكا والصهيونية العالمية وأذاقتهما جبهة المقاومة مرارة الهزيمة بفضل الاستلهام من الثورة الإسلامية"، على حد تعبيره.
ورأى كرماني أن "سبل التغلب على الأعداء تتمثل باستخدام الفرص والثروات والطاقات الداخلية وتعزيز روح الصمود والتضامن والوحدة وهو مايقوض من تأثيرات الحظر الأمركي على عزيمة الشعب وإرادته.
يذكر أن خطيب جمعة طهران المؤقت سيد محمد حسن أبو ترابي فرد، كان قد أكد، الجمعة الماضية، أنه "حان الوقت لنقول وداعا لكيان الاحتلال الصهيوني".
وأوضح أبو ترابي فرد أن "فصائل المقاومة في لبنان والعراق تعلمت المنطق العملي لواقعة عاشوراء من خلال الدفاع المقدس"، بحسب ما نقلته وكالة "فارس".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)